Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.08.2026 23:19:00
SpaceX vs. the "Magnificent Seven": How the New Nasdaq-100 Member Stacks Up
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) isn't part of the "Magnificent Seven" group of stocks, but its total market value of $1.48 trillion puts it ahead of components Meta Platforms (NASDAQ: META) and Tesla (NASDAQ: TSLA).The other components, Apple (NASDAQ: AAPL), Nvidia (NASDAQ: NVDA), Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Amazon (NASDAQ: AMZN), are the five most valuable companies in the world.They're all tech giants, and they lead the Nasdaq-100, an index of top tech stocks that's a bellwether of market sentiment toward technology and artificial intelligence (AI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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