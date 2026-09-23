Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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23.09.2026 18:00:00
SpaceX vs Amazon: Which Is the Better Stock to Own Over the Next 10 Years
Two of the most popular stocks in the market right now are the recently public SpaceX (NASDAQ: SPCX) and Amazon (NASDAQ: AMZN). The companies have some interesting similarities as well as some striking differences.
Let's look at which artificial intelligence (AI) stock looks like the better long-term buy.
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