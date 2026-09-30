Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.09.2026 14:00:02
SpaceX vs Anthropic: Which Stock Is More Justifiable at a $2 Trillion Valuation?
Anthropic has emerged as a leading artificial intelligence (AI) company. Its Claude chatbot has been shown to be excellent in terms of coding, and it's been a popular choice among business users.
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX), more commonly referred to as just SpaceX, also has its own AI chatbot in Grok. AI, however, is just one of multiple areas that SpaceX is investing heavily in, alongside space and its Starlink internet business.
When Anthropic goes public, it's believed it'll fetch a valuation of close to $2 trillion, which is around what SpaceX is worth these days. Which stock would be a better option for growth investors?
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|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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