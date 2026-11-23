SpaceX (NASDAQ:SPCX) is reportedly exploring a deal involving Boost Mobile, which could put millions of wireless customers within reach of its Starlink Mobile ambitions. But AT&T and T-Mobile control the network Boost depends on, making carrier cooperation potentially as valuable as the customer base, and the biggest test of whether this expansion could create meaningful long-term growth.

Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 21, 2026.

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