Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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23.11.2026 16:30:02
SpaceX Wants to Challenge AT&T and T-Mobile. Can It Succeed?
SpaceX (NASDAQ:SPCX) is reportedly exploring a deal involving Boost Mobile, which could put millions of wireless customers within reach of its Starlink Mobile ambitions. But AT&T and T-Mobile control the network Boost depends on, making carrier cooperation potentially as valuable as the customer base, and the biggest test of whether this expansion could create meaningful long-term growth.
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 21, 2026.
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