Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 19:37:00
SpaceX Wants to Launch 1 Million AI Data Center Satellites. Experts Share the High Cost of Turning Space Into a Junkyard
As Musk prepares for the largest IPO in history, SpaceX's plan to park a million data centers in Earth’s orbit has left scientists worried about a "WALL-E" style orbital graveyard.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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