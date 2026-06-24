Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.06.2026 13:07:00
SpaceX Will Swallow Nearly the Entire U.S. Economy, According to Elon Musk
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) CEO Elon Musk just might be the first investor ever to think in trillions as a matter of course. For the world's first trillionaire investor, that probably makes sense -- but it's still a little mind-boggling.Take Musk's latest post on X, for example:In the future, a trillion times a trillion dollars will be spent on making antimatter to travel to other star systemsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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