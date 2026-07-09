KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 13:12:00
SpaceXAI stellt KI-Modell Grok 4.5 vor - EU-Nutzer müssen warten
SpaceXAI hat mit Grok 4.5 ein neues KI-Flaggschiff vorgestellt, das besonders bei Coding-Aufgaben überzeugt. EU-Nutzer müssen sich jedoch bis Juli gedulden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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