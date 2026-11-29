It's been almost six months since Elon Musk-led Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) completed its initial public offering (IPO). The company's monster market capitalization, currently over $1.8 trillion, has held up, despite periods of intense volatility. Its corporate strategy, on the other hand, has shifted.

Investors know how lucrative Starlink is, housed in the connectivity segment. This is the business's satellite-enabled internet service that reported a third-quarter 2026 (ended Sept. 30) operating margin of 45%. It's the profit engine.

SpaceX acquired xAI in February in a deal that valued the combined entity at $1.25 trillion. This move quickly positioned the company at the center of the artificial intelligence (AI) boom. Called superintelligence (SI), the AI unit brought in more revenue than Starlink during Q3.

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