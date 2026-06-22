Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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22.06.2026 17:30:08
SpaceX’s Brutal ESG Rating Gives Green ETFs A ‘Told You So’ Moment
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