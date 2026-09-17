FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
17.09.2026 07:33:01
SpaceX's First Orbital Starship Flight Is Targeted for Sept. 22. Here's What's Riding on It for the Stock.
SpaceX (NASDAQ:SPCX) is getting ready to send Starship to orbit for the first time. The company is targeting the rocket's 14th test flight for as soon as Tuesday, Sept. 22 (pending regulatory sign-off as of this writing).
And the attempt won't be flying empty. The ship is set to deploy 26 of Starlink's next-generation V3 satellites, the first Starship cargo with revenue attached.
Both milestones matter, because with SpaceX's market value near $2 trillion, a lot rests on what this rocket is eventually supposed to do.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FLIGHT HOLDINGS Inc.
Analysen zu Orbital Corporation LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FLIGHT HOLDINGS Inc.
|209,00
|-0,95%
|Orbital Corporation LtdShs
|0,07
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.