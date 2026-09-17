FLIGHT HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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17.09.2026 07:33:01

SpaceX's First Orbital Starship Flight Is Targeted for Sept. 22. Here's What's Riding on It for the Stock.

SpaceX (NASDAQ:SPCX) is getting ready to send Starship to orbit for the first time. The company is targeting the rocket's 14th test flight for as soon as Tuesday, Sept. 22 (pending regulatory sign-off as of this writing).

And the attempt won't be flying empty. The ship is set to deploy 26 of Starlink's next-generation V3 satellites, the first Starship cargo with revenue attached.

Both milestones matter, because with SpaceX's market value near $2 trillion, a lot rests on what this rocket is eventually supposed to do.

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