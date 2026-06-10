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10.06.2026 16:57:11
SpaceX’s IPO Will Turn 4,400 Employees Into Millionaires
While Elon Musk may soon become a trillionaire, his rocket company’s market debut is set to the change the lives of its current and former employees, too.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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