The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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05.08.2026 09:45:00
SpaceX's Lockup Expires on Aug. 6. Here's Why 911.5 Million Insider Shares Could Hit the Market -- and What That Means for Investors.
To say that this is an important week for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is an understatement. The company reported its first quarterly results after the market closed on Tuesday. And a potentially bigger event happens on Thursday.SpaceX's first lockup expiration is scheduled for Aug. 6, 2026. Up to roughly 911.5 million shares held by company insiders will be eligible for trading. Here's what this could mean for investors in the world's second-largest communications services stock by market cap. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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