Sooner Holdings Aktie

Sooner Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087

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28.05.2026 17:57:00

SpaceX’s major AI compute deal with Anthropic could end a lot sooner than expected

SpaceX CEO Elon Musk said his firm requested a “short term” deal with Anthropic, despite touting plans that it could last for years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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