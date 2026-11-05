BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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05.11.2026 11:00:00
SpaceX's Power Bill Is Getting Bigger. Should You Buy the Stock Now or Wait for a Solution?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also called SpaceX, has reportedly secured $40 billion in debt financing for artificial intelligence (AI) chips. But the transaction's final terms and status remain unclear. SpaceX expects capital expenditures in the range of $35 billion to $40 billion in the fourth quarter of 2026.
However, securing additional AI chips is only part of the challenge. SpaceX also needs sufficient electricity and supporting infrastructure to operate them. Any delays could leave billions of dollars invested in computing equipment that fails to generate its expected revenue.
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