04.08.2026 22:45:24

SpaceX’s Spending on A.I. Soars, In First Results After I.P.O.

Elon Musk’s rocket company said its capital expenditures jumped nearly seven times from a year ago. Revenue also rose.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Zuversicht für Nahost-Konflikt: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen etwas schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.
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