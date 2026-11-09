SpaceX's Starlink Could Build a Nationwide Cell Network. Here's What Investors Need to Know

Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) future hinges on its ability to scale its AI division, which comprises more than 90% of the company's total anticipated growth runway. But for now, the space company's Starlink satellite network is generating the most cash flow.

Starlink already provides millions around the world with high-speed internet connectivity. The division has also begun selling bandwidth to terrestrial cellphone networks when users are outside a service zone.

Long term, however, Starlink appears poised to launch its own cellular network. Here's what investors should know.

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