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09.11.2026 02:00:00
SpaceX's Starlink Could Build a Nationwide Cell Network. Here's What Investors Need to Know
Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) future hinges on its ability to scale its AI division, which comprises more than 90% of the company's total anticipated growth runway. But for now, the space company's Starlink satellite network is generating the most cash flow.
Starlink already provides millions around the world with high-speed internet connectivity. The division has also begun selling bandwidth to terrestrial cellphone networks when users are outside a service zone.
Long term, however, Starlink appears poised to launch its own cellular network. Here's what investors should know.
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