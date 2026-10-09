Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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09.10.2026 02:52:00
SpaceX’s Starlink Mobile plans are pressuring AT&T and Verizon shares
SpaceX plans to purchase Grain Management’s 800 MHz spectrum portfolio in a move to bolster its mobile ambitions. The news is lifting cell-tower stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.09.26
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