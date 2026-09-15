Success Aktie
WKN DE: A42DP7 / ISIN: US8645831095
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15.09.2026 21:23:00
SpaceX’s Starship is finally set for orbit. A lot is riding on its success.
Next week, SpaceX plans for Starship to complete six orbits of the Earth during a nearly 10-hour flight.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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