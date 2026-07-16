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16.07.2026 13:26:00
SpaceX’s Starship is set for takeoff — and its floundering stock could use the lift
The mega-rocket’s success is SpaceX’s “single most important watch item,” one analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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