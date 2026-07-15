Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
15.07.2026 19:34:00
SpaceX’s stock breaks below its IPO price for the first time. Why it could still fall further.
SpaceX has lost more than $800 billion in market value from its closing high seen a month ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!