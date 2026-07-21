Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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21.07.2026 18:44:00
SpaceX’s stock looks to snap brutal losing streak as it heads for one of its best days yet
Plus, investors just found out when insiders can start dumping their shares.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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