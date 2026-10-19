Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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19.10.2026 18:35:00
SpaceX’s stock made billions for college endowments. But their luck is about to run out.
Outsized positions have made many higher-education endowments less diversified and more at risk when shares slideWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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