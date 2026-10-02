SpaceX's Third Quarter Just Ended. Here Are the 3 Numbers That Matter Most for the Stock.

SpaceX (NASDAQ:SPCX) wrapped up its third quarter on Sept. 30. Not only was it the rocket and artificial intelligence (AI) company's first full quarter as a public company, but also the first full quarter for several deals and price changes made around its June initial public offering (IPO).

At roughly $152 as of this writing, shares are about 13% over the $135 IPO price but about 32% under the 52-week high of $225.64.

SpaceX hasn't set a date for the report yet. When it lands, up to 1.3 billion extra locked-up shares can start trading on the second full trading day after the release.

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