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31.08.2026 06:31:29
Spackman Equities Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Spackman Equities Group äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,9 Millionen CAD – ein Plus von 46,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spackman Equities Group 2,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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