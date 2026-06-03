Spackman Equities Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spackman Equities Group lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 112,94 Prozent auf 4,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at