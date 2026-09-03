Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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03.09.2026 10:48:12
Spätestens Ende 2029: Bericht: VW will bei Seat die Produktion einstellen
Bei Volkswagen sind offenbar nicht nur Werke in Deutschland vom Sparprogramm bedroht. Der Vorstand will einem Bericht zufolge auch die spanische Marke Seat komplett einstellen. Ein entsprechender Zeitplan liegt bereits vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
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|24.07.26
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|27.08.26
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|25.08.26
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|27.07.26
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