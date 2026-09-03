Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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03.09.2026 10:48:12

Spätestens Ende 2029: Bericht: VW will bei Seat die Produktion einstellen

Bei Volkswagen sind offenbar nicht nur Werke in Deutschland vom Sparprogramm bedroht. Der Vorstand will einem Bericht zufolge auch die spanische Marke Seat komplett einstellen. Ein entsprechender Zeitplan liegt bereits vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
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Volkswagen (VW) St. 79,10 6,03% Volkswagen (VW) St.

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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