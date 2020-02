Spahn: Wenn keine Neuwahl, dann 'Operation Mitte' in Thüringen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über das weitere Vorgehen nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiterhin eine Neuwahl als beste Lösung. "Neuwahlen wären in dieser Situation aus meiner Sicht der klarste Schritt nach vorn", sagte er am Freitag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. "Sollte es dafür keine Mehrheit geben, braucht es eine Operation Mitte in Thüringen. Das heißt, die demokratischen Parteien der Mitte sollten sich auf einen parteiunabhängigen Kandidaten einigen, der in der Lage ist, das Land zu einen."

Eine Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) oder eine Inkaufnahme einer Wahl Ramelows wären aus Spahns Sicht "das falsche Signal". "Das würde nach der Eskalation der letzten Tage weiteres Vertrauen kosten."/jr/DP/jha