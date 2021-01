Spahn schickt wegen Corona-Impfstoff Hilferuf an Pharmaindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der massiven Versorgungsengpässe mit Impfstoffen gegen das Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) die Pharma-Lobby schriftlich um Hilfe gebeten. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) bestätigte den Erhalt eines entsprechenden Briefs, in dem das Ministerium "um Unterstützung" bittet. Zuerst hatten die Welt und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über das Schreiben berichtet.

"Angesichts der angespannten pandemischen Lage ist unser gemeinsames Bestreben, die Produktionskapazitäten von Impfstoffen für die Eindämmung der Covid-19-Pandemie weiter zu erhöhen", heißt es in dem von Gesundheitsstaatssekretär Thomas Steffen unterzeichneten Schreiben an insgesamt fünf Pharma-Verbände, aus dem die Zeitungen zitieren. "Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob es in Ihrem Verband Unternehmen gibt, die zu einer Erhöhung der Produktion von Covid-19-Impfstoffen beitragen können oder sich bereits hierum bemühen", heißt es darin weiter.

Weitere Empfänger seien etwa der Bundesverband der Arzneimittelhersteller und der Verband forschender Arzneimittelhersteller. Man bitte um "kurzfristige Rückmeldung", um schnell "gemeinsam tätig zu werden". Spahn steht wegen des zögerlichen Starts der Impfkampagne und fehlender Impfdosen unter Druck. Kritik kam auch vom eigenen Koalitionspartner: Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hatte einen ganzen Fragenkatalog zum Impfmanagement an den Gesundheitsminister geschickt.

Pharma-Verband offen für enge Zusammenarbeit

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie signalisierte seine Unterstützung für die Initiative der Bundesregierung. "Wir... haben bereits gestern dem Bundeskanzleramt und heute dem Bundesgesundheitsministerium unsere konstruktive Mitarbeit zugesichert", schrieb ein BPI-Sprecher Dow Jones Newswires. Dazu stehe der Verband auch "im engen Austausch" mit seinen Mitgliedsunternehmen und werde die Ergebnisse der Bemühungen "unmittelbar in den entsprechenden Dialog mit der Bundesregierung einbringen". Dabei gehe es nicht nur um die Beschaffung von Vakzinen, sondern auch um Spritzen, Desinfektionsmaterial und Kochsalzlösung, die für die Impfungen notwendig sind. Das Gesundheitsministerium selbst war auf Anfrage nicht zu erreichen.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider nannte den Brief an die Pharmaindustrie zwar "gut und notwendig", er komme aber zu spät. "Warum eine solche Anfrage für pragmatische Lösungen zur Steigerung der Produktionskapazitäten nicht bereits vor einem halben Jahr ergangen ist, bleibt erklärungsbedürftig", sagte Schneider dem RND.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2021 10:23 ET (15:23 GMT)