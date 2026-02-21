People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
21.02.2026 18:23:20
Spain: Five young people killed in Catalonia building fire
At least five young people were killed in a fire that broke out a five-story apartment block in Spain's northeastern Catalonia region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
