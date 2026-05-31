HQ AB Aktie
WKN: 533994 / ISIN: SE0000622656
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31.05.2026 13:35:19
Spain: Police raid HQ of ruling PSOE Socialist party in graft probe
Police have searched the headquarters of Prime Minister Pedro Sanchez's PSOE party investigating possible illegal payments. Sanchez meanwhile said he was still standing by former PM Jose Luis Rodriguez Zapatero.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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