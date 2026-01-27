LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
27.01.2026 18:27:20
Spain to grant legal status to 500,000 undocumented migrants
Spain is moving against the European tide with a plan to offer a chance at residency status to hundreds of thousands of undocumented migrants. The move has exposed a deep political divide for the minority government.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
