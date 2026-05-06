Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.05.2026 11:59:19
Spain to receive hantavirus-hit ship in Canary Islands
Three passengers abord the MV Hondius have died after a hantavirus outbreak onboard. The cruise ship has been stuck off the coast of Cape Verde since the virus was detected.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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