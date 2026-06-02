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02.06.2026 06:31:29
Span Diagnostics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Span Diagnostics präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,02 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Span Diagnostics ein EPS von -1,870 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Span Diagnostics mit einem Umsatz von insgesamt 46,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 747,63 Prozent gesteigert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,380 INR gegenüber -2,330 INR im Vorjahr verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 92,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 172,25 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 89,60 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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