Span Diagnostics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Span Diagnostics hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Span Diagnostics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 172,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,4 Millionen INR im Vergleich zu 28,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at