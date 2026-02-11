Span Diagnostics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Span Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Span Diagnostics -0,390 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen INR in den Büchern standen.

