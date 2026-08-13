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13.08.2026 06:31:29
Span Diagnostics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Span Diagnostics lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Span Diagnostics -0,310 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,77 Prozent auf 10,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Span Diagnostics 10,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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