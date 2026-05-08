Spandana Sphoorty Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Spandana Sphoorty Financial hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -57,930 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,84 Prozent auf 2,77 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,19 Milliarden INR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 91,010 INR. Im Vorjahr hatten -138,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Spandana Sphoorty Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 56,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,66 Milliarden INR im Vergleich zu 24,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at