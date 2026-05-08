|
08.05.2026 06:31:29
Spandana Sphoorty Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Spandana Sphoorty Financial hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -57,930 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,84 Prozent auf 2,77 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,19 Milliarden INR gelegen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 91,010 INR. Im Vorjahr hatten -138,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Spandana Sphoorty Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 56,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,66 Milliarden INR im Vergleich zu 24,24 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.