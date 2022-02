Spandana Sphoorty Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Spandana Sphoorty Financial gab am 15.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,35 Prozent auf 2,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at