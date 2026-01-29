|
29.01.2026 06:31:29
Spandana Sphoorty Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Spandana Sphoorty Financial hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -11,88 INR. Ein Jahr zuvor waren -58,710 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 56,87 Prozent auf 2,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Spandana Sphoorty Financial 5,69 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!