Spandana Sphoorty Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Spandana Sphoorty Financial hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -11,88 INR. Ein Jahr zuvor waren -58,710 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 56,87 Prozent auf 2,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Spandana Sphoorty Financial 5,69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at