China Airlines Aktie
WKN DE: 891920 / ISIN: TW0002610003
|
18.12.2025 13:48:38
Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets
TOULOUSE/ALBACETE (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) hat kurz vor Weihnachten noch zwei Aufträge hereingeholt. Das spanische Verteidigungsministerium bestellte 100 Airbus-Hubschrauber unterschiedlicher Typen, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag im spanischen Albacete mitteilte. Zudem stockte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit größten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare auf.
Der Hubschrauberauftrag aus Spanien umfasst 50 Exemplare des Modells H145M für die Armee sowie 31 Maschinen vom Typ NH90, die in unterschiedlichen Bereichen der Streitkräfte eingesetzt werden sollen. Hinzu kommen 13 Helikopter vom Modell H135 und 6 vom Typ H175M./stw/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Airlinesmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu China Airlinesmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.