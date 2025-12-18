China Airlines Aktie

China Airlines

WKN DE: 891920 / ISIN: TW0002610003

18.12.2025 13:48:38

Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets

TOULOUSE/ALBACETE (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) hat kurz vor Weihnachten noch zwei Aufträge hereingeholt. Das spanische Verteidigungsministerium bestellte 100 Airbus-Hubschrauber unterschiedlicher Typen, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag im spanischen Albacete mitteilte. Zudem stockte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit größten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare auf.

Der Hubschrauberauftrag aus Spanien umfasst 50 Exemplare des Modells H145M für die Armee sowie 31 Maschinen vom Typ NH90, die in unterschiedlichen Bereichen der Streitkräfte eingesetzt werden sollen. Hinzu kommen 13 Helikopter vom Modell H135 und 6 vom Typ H175M./stw/jha/

