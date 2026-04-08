08.04.2026 10:28:38

Spanien fordert Waffenruhe auch für den Libanon

MADRID (dpa-AFX) - Die linksgerichtete Regierung in Spanien hat die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg als eine Chance für die Diplomatie begrüßt. Außenminister José Manuel Albares sprach im Interview des Radiosenders RNE von einem "Tag der Hoffnung". Zugleich forderte er aber, dass auch die israelischen Angriffe auf den Libanon eingestellt werden.

"Es ist inakzeptabel, dass die Invasion Israels in ein souveränes Land, die Angriffe auf die Friedenstruppen der Vereinten Nationen - die Blauhelme, unter denen sich auch spanische Soldaten befinden, die hervorragende Arbeit leisten - sowie die wahllosen Bombardierungen der Zivilbevölkerung in Beirut fortgesetzt werden", beklagte der spanische Außenminister.

Mit Blick auf die kommenden zwei Wochen sagte Albares: "Wir werden keine Ressourcen scheuen, um die Vermittlungsbemühungen Pakistans zu unterstützen und der Diplomatie zum Durchbruch zu verhelfen. Aber es ist noch zu früh, um zu wissen, wohin sie führen werden." Ein endgültiger Frieden sei noch weit entfernt. Man müsse daher alles tun, um "das Risiko von Gewalt und einer inakzeptablen Eskalation, wie sie die Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, zu verringern", forderte er./er/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen