Spanien: Industrie steigert Produktion

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Industrie hat ihre Herstellung am Jahresende steigern können. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtproduktion im Dezember um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang um 0,6 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten für den Jahresabschluss im Schnitt einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Produktion um 0,6 Prozent./bgf/jha/