30.07.2026 09:15:38

Spanien: Inflation beschleunigt sich

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich im Juli auf hohem Niveau beschleunigt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 3,7 Prozent gerechnet. Der Iran-Krieg hatte die Inflation zuletzt bereits nach oben getrieben.

Im Monatsvergleich gingen die spanischen Verbraucherpreise hingegen um 0,1 Prozent zurück. Dies war so erwartet worden. Im Vormonat waren sie noch um 0,6 Prozent gestiegen.

Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt./jha/mis

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