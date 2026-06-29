29.06.2026 11:49:39

Spanien: Inflation bleibt im Juni auf hohen Niveau stabil

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien ist im Juni auf hohem Niveau stabil geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legte im Juni im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent gerechnet.

Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation zuletzt nach oben getrieben. So hatte im Februar die Rate noch 2,5 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die spanischen Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Dies war so erwartet worden. Im Mai waren sie noch um 0,1 Prozent gestiegen.

Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig 2 Prozent anstrebt. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht. Im Mai hatte die Rate für die Eurozone bei 3,2 Prozent gelegen./jsl/la/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen