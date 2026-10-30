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30.10.2026 09:16:38
Spanien: Inflation knapp unter 5 Prozent
MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich im Oktober von hohem Niveau etwas abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 4,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 5,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den leichten Rückgang im Schnitt erwartet.
Im Monatsvergleich stiegen die spanischen Verbraucherpreise um 0,5 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet. Im Vormonat hatten sie noch um 0,6 Prozent zugelegt.
Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt./jkr/jha/
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