Spanien: Inflation steigt überraschend

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im Februar überraschend gestiegen. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 6,1 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 5,9 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 5,8 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau um 1,0 Prozent und damit stärker als erwartet. Im Januar waren die Verbraucherpreise noch um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gesunken.

Die steigende Inflation in der viertgrößten Euro-Volkswirtschaft ist keine gute Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB), die seit Monaten mit höheren Zinsen gegen die Teuerung ankämpft. Im März wird mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte gerechnet./jkr/bgf/zb