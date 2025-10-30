30.10.2025 09:18:38

Spanien: Inflation steigt überraschend über drei Prozent

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im Oktober überraschend weiter gestiegen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hat sich die Teuerung den zweiten Monat in Folge verstärkt und den höchsten Wert seit Juni 2024 erreicht.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer unveränderten Inflationsrate von 3,0 Prozent gerechnet. Mit dem Anstieg entfernte sich die Teuerung in Spanien weiter von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die Eurozone eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Auch im Monatsvergleich war der Preisauftrieb in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone überraschend stark. Hier meldete das Statistikamt für Oktober einen Zuwachs um 0,5 Prozent, während Experten nur ein Plus von 0,3 Prozent erwartet hatten./jkr/zb

