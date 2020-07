Spanien nimmt Abschied von seinen 28 400 Corona-Toten

MADRID (dpa-AFX) - Im Beisein von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der gesamten Spitze der Europäischen Union nimmt Spanien am Donnerstag Abschied von den mehr als 28 400 Menschen, die im einstigen Corona-Hotspot mit Covid-19 starben. Man werde beim Staatsakt vor dem Königlichen Palast in Madrid aber nicht nur der Toten gedenken und sich beim Gesundheitspersonal bedanken, sondern auch die Verdienste der gesamten spanischen Gesellschaft würdigen, teilte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit.

Ihre Teilnahme haben neben von der Leyen auch EU-Ratschef Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli zugesagt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sollen ebenfalls an der halbstündigen Trauerzeremonie, die vormittags um neun Uhr beginnen soll, teilnehmen.

Ungeachtet des großen Aufgebots an Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland unter den rund 400 erwarteten Gästen würden die Betroffenen die Hauptrolle einnehmen, ließ die spanische Regierung wissen. Neben König Felipe VI. sollen deshalb nur noch der Bruder eines in Madrid mit Covid-19 verstorbenen Journalisten sowie eine Krankenschwester aus Barcelona Reden halten./er/DP/eas