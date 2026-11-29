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29.11.2026 18:48:38
Spanien steuert auf historisch hohe Wahlbeteiligung zu
MADRID (dpa-AFX) - Spanien steuert bei der vorgezogenen Parlamentswahl auf eine historisch hohe Wahlbeteiligung zu. Bis 18.00 Uhr hatten mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Noch nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 gab es um diese Uhrzeit eine derart hohe Wahlbeteiligung, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Sie lag damit 15 Prozentpunkte über dem Vergleichswert der vorangegangenen Wahl im Juli 2023.
Zunächst war unklar, ob die massive Wählermobilisierung dem sozialistischen Amtsinhaber Pedro Sánchez zugutekommen könnte oder seinem Herausforderer von der konservativen Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo, und seinem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox. Den meisten Umfragen hatten einen Rechtsruck und eine Abwahl von Sánchez, der seit fast achteinhalb Jahren regiert, vorhergesagt./ro/DP/mis
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