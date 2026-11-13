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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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Rückenwind für Enel 13.11.2026 16:09:00

Spanien und Amerika treiben Enel an: Aktie nach Ergebnisplus in Grün

Spanien und Amerika treiben Enel an: Aktie nach Ergebnisplus in Grün

Enel hat für die ersten neun Monate des Jahres ein höheres Ergebnis ausgewiesen.

Gestützt wurde die Geschäftsentwicklung von Enel durch die Geschäfte in Spanien sowie auf dem amerikanischen Kontinent, die einen Margenrückgang in Italien mehr als ausglichen. Der in Rom ansässige Energiekonzern teilte mit, der Nettogewinn sei auf 5,63 Milliarden Euro gestiegen, nach 5,24 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der am Markt viel beachtete Nettogewinn um sechs Prozent auf 6,02 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 0,56 auf 0,61 Euro zu.

Enel steigert Umsatz und operatives Ergebnis

Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um vier Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien.

Enel bestätigt Jahresprognose für 2026

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Enel nach eigenen Angaben einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei rund 0,74 Euro liegen.

Die Enel-Aktie gewinnt an der Börse in Mailand zeitweise 0,45 Prozent auf 9,97 Euro.

DOW JONES

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