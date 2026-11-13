Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Rückenwind für Enel
|
13.11.2026 16:09:00
Spanien und Amerika treiben Enel an: Aktie nach Ergebnisplus in Grün
Gestützt wurde die Geschäftsentwicklung von Enel durch die Geschäfte in Spanien sowie auf dem amerikanischen Kontinent, die einen Margenrückgang in Italien mehr als ausglichen. Der in Rom ansässige Energiekonzern teilte mit, der Nettogewinn sei auf 5,63 Milliarden Euro gestiegen, nach 5,24 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der am Markt viel beachtete Nettogewinn um sechs Prozent auf 6,02 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte von 0,56 auf 0,61 Euro zu.
Enel steigert Umsatz und operatives Ergebnis
Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um vier Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien.
Enel bestätigt Jahresprognose für 2026
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Enel nach eigenen Angaben einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei rund 0,74 Euro liegen.
Die Enel-Aktie gewinnt an der Börse in Mailand zeitweise 0,45 Prozent auf 9,97 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,92
|1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.